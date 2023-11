In de omvangrijke strafzaak rond een groot wapendepot in Alphen aan den Rijn en een reeks mishandelingen heeft de rechtbank in Zwolle dinsdag celstraffen tot tien jaar en twee maanden opgelegd. In de opslag zaten pistolen die op dezelfde wijze zijn omgebouwd als het wapen waarmee Peter R. de Vries is doodgeschoten.