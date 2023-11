Oisterwijk heeft scholen in de gemeente geadviseerd de deuren dinsdag op slot te houden nadat in de ochtend een verwarde man een basisschool aan de Willem de Zwijgerlaan was binnengedrongen en zich daar agressief had gedragen. Het advies aan de scholen is om de kinderen in de pauzes niet naar buiten te laten en ze na schooltijd over te dragen aan de ouders.