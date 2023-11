Het nieuwe stikstofbeleid van de Vlaamse regering is een stuk milder voor de boeren dan het beleid tot nu toe was, schrijven Belgische media. Afgelopen nacht kwamen de coalitiepartijen tot een nieuw akkoord. Onderdeel daarvan is onder meer dat de 41 piekbelasters niet meer automatisch hun deuren hoeven te sluiten. Bovendien zou volgens de regering de dreiging van een vergunningenstop van de baan zijn.