De advocaat-generaal bij de Hoge Raad komt dinsdag met een advies in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde Holleeder in juni vorig jaar in hoger beroep tot een levenslange gevangenisstraf voor het geven van een reeks moordopdrachten. Holleeder, die altijd heeft ontkend, legde de zaak in cassatie voor aan de Hoge Raad.