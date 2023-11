Het Rode Kruis is terughoudend over het voorstel van het kabinet om gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland te halen. In het radioprogramma Met Het Oog op Morgen liet Carla Jonkers, hoofd Internationale Noodhulp van het Nederlandse Rode Kruis, maandagavond weten dat het „absoluut” de voorkeur heeft om de kinderen in Egypte op te vangen.