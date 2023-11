Op een veilig in New York is maandag een Ferrari 250 GTO uit 1962 verkocht voor 51,7 miljoen dollar (48,3 miljoen euro). Dat maakt de wagen de op een na duurste auto die ooit is geveild. De Ferrari was al 38 jaar in het bezit van een Amerikaanse verzamelaar, meldt veilinghuis Sotheby’s.