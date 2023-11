Verdachte fatale schietpartij Den Helder: het was zelfverdediging

De 26-jarige Kevin S. die bij de politie heeft bekend dat hij afgelopen zomer in Den Helder een man doodschoot en twee anderen verwondde, zegt dat hij handelde uit zelfverdediging. Volgens zijn advocaat voelde hij zich bedreigd omdat er eerder op de avond „een akkefietje” was geweest en het slachtoffer voordat hij korte tijd verdween iets zou hebben gezegd over het halen van een vuurwapen. Dit bleek maandag tijdens een eerste voorbereidende zitting in de strafzaak tegen S. bij de rechtbank in Haarlem.