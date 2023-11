Raad van Europa bezorgd over uitbesteden asielprocedure

Het uitbesteden van asielprocedures aan landen buiten Europa dreigt de internationale afspraken over humanitaire bescherming te ondermijnen, zegt de Raad van Europa, de organisatie rond het Europese mensenrechtenhof. Italië heeft vorige week een regeling getroffen met Albanië voor het opvangen van asielzoekers. De Europese Commissie heeft tekst en uitleg gevraagd. Eerder had Denemarken al aangegeven een opvangcentrum in Rwanda te willen starten.