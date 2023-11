Trump wil rechtszaak over inmenging verkiezingen live op televisie

De Amerikaanse oud-president Donald Trump wil dat de rechtszaak tegen hem in Washington over zijn vermeende belemmering van de presidentsverkiezingen van 2020 rechtstreeks op televisie te zien is. Dit schrijven zijn advocaten aan de rechtbank in een reactie op verzoeken van televisiezenders om het proces live te mogen uitzenden. Alleen op die manier kan het Amerikaanse publiek zien dat sprake is van een „ongrondwettelijke schertsvertoning die zich nooit meer mag herhalen”, staat in het document.