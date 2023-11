Kabinet: geslaagde proef om kansarm asielverzoek snel af te wijzen

Een proef om (potentiële) overlastgevers met een kansarm asielverzoek sneller terug te sturen naar het land van herkomst is geslaagd. Dat schrijven demissionair staatssecretaris Christophe van der Maat (Asiel) en minister Dilan Yeşilgöz (Veiligheid en Justitie) in een Kamerbrief. Sinds het begin van deze pilot in november 2022 heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 480 zaken versneld behandeld. Dat leidde in 400 gevallen tot een afwijzing. Het gaat hierbij vooral om mensen uit Algerije, Marokko en Tunesië.