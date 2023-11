Een proef met een golfsimulator op de Dollarddijk in Noordoost-Groningen moet uitwijzen welk grasmengsel op de dijk het best bestand is tegen extreme golven. Waterschap Hunze en Aa’s bootste vrijdag met een stellage met 5000 liter water golven met stormkracht na om inzicht te krijgen in de sterkte van verschillende soorten gras. „Het ziet er in ieder geval spectaculair uit”, aldus een woordvoerder van het schap.