NSC moet klare wijn schenken over premierskandidaat en financiën

Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij van Pieter Omtzigt, loopt uit in de peilingen en zou de grootste partij worden als er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden. Tot nu toe waren andere politieke partijen wat voorzichtig in de manier waarop ze hem benaderden; de afgelopen dagen kwam daar een kentering in: de toon werd feller, de kritiek scherper. Dat dat gebeurt, is niet verwonderlijk: de verkiezingsdag komt dichterbij en de stress bij lijsttrekkers neemt toe. Een steviger toon van campagne voeren hoort daarbij. Zolang de kritiek maar inhoudelijk en hoffelijk blijft, is daar niets op tegen.