Al elf keer zond de gereformeerde gemeente Utrecht, die honderd jaar bestaat, iemand uit naar het zendingsveld

Nieuwbouwwijk Leidsche Rijn telde aanvankelijk geen enkel kerkgebouw. „Planologie met een seculiere bril”, zeggen ds. W. Harinck en ouderling H.J. Nijsink. Op 13 juli 2019 namen vrijgemaakt en Nederlandse gereformeerden echter hun Kerk aan het Lint in gebruik en op 20 juli betrok de gereformeerde gemeente de Nieuwe Westerkerk. Ruim een half jaar later brak de coronacrisis uit. „We hadden een mooie, nieuwe kerk, maar die bleef toen leeg.”

Naast de parkeerplaats van de kerk staat appartementencomplex Amalia Staete. De meeste bewoners zijn gemeentelid. Achter beide gebouwen ligt het Amaliapark, dat eerst Groot Archeologiepark heette omdat er restanten van een nederzetting uit de Romeinse tijd in de bodem verborgen liggen.

Evangelisatie

De Nieuwe Westerkerk lijkt in geen verste verte op de Westerkerk in de binnenstad, waar de gemeente van 1967 tot 2018 bijeenkwam. Maar iets is er nog wel. Nijsink wijst op de schaal op de doopvont: die kwam mee uit het vorige bedehuis.

De kerk in de domstad heeft een open uitstraling. beeld Erik Kottier

Door zijn glazen voorgevel heeft de Nieuwe Westerkerk een open uitstraling. Elke zondag staan een gastheer en gastvrouw in de hal om gasten te ontvangen. Eens per maand is er een open zondag: de diensten verlopen zoals gebruikelijk, maar er is een nabespreking aan de hand van gespreksvragen. Contacten ontstaan ook via evangelisatiegebouw De Hoeksteen, 900 meter noordoostelijk van de kerk. Daardoor zijn enkele vroegere leden naar de gemeente teruggekeerd.

Gemeenteleden attenderen geïnteresseerden op een mogelijke woning

De kerkzaal telt 350 zitplaatsen en dat is ook het ledenaantal van de gemeente. Het ledental is nu vrij stabiel, maar daalde jarenlang, eerst doordat een gemeente in Houten ontstond, daarna doordat een deel van de jongeren vanwege de hoge huizenprijzen wegtrekt. Enkele gemeenteleden attenderen geïnteresseerden op een mogelijke woning. „Dat jongeren zich hier vestigen of hier blijven, is ook van belang voor onze Eben-Haëzerschool”, zeggen de beide ambtsdragers.

Ds. W. Harinck en ouderling H.J. Nijsink. beeld Erik Kottier

Leesbare brieven

De gemeenteleden wonen in de wijde omtrek, van Maartensdijk tot Montfoort. „In Moerkapelle, mijn vorige gemeente, kon ik lopend het dorp in en meerdere bezoeken op een ochtend doen”, zegt ds. Harinck. „Hier heb je veel met verkeersdrukte te maken. Maar daar wen je aan.” De meeste leden wonen in de wijk Leidsche Rijn of in Vleuten. „We zijn minder streekgemeente dan vroeger.” In de binnenstad wonen voornamelijk nog ouderen en studenten.

In de achterliggende 100 jaar had de gemeente ruim 68 jaar een eigen predikant. „Zeer ingrijpend” was het plotselinge overlijden van ds. M. Heikoop in 1944 en ds. L. Terlouw in 2017. Beiden kregen al vrij snel een opvolger.

De school van de doopvont kwam mee uit kerk aan de Catharijnekade. beeld Erik Kottier

Ds. Harinck wijst op „Gods trouwe zorg” voor de gemeente. Ouderen hoorde hij vertellen over markante ambtsdragers, over „leesbare brieven, mensen die konden spreken over de dierbaarheid van Christus voor een arme zondaar”. „Terugziend op honderd jaar ligt er ook veel schuld, maar de Heere betoonde Zijn lankmoedigheid en goedertierenheid”, zegt de predikant. „Vanmorgen trof me wat ik in Psalm 119:89 en 90 las: Úw Woord bestaat in der eeuwigheid..., Úw getrouwheid is van geslacht tot geslacht.”

Nijsink: „Dat blijkt uit de geschiedenis van onze stad. Er is in Utrecht al een kerk sinds Willibrord.” Dat is meer dan 1300 jaar.