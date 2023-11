Van der Plas aan hogeschool: overweeg tweede kans gewezen BBB’er

De gewezen BBB-kandidaat die in opspraak kwam door zijn haattweets aan onder anderen politici, moet wat betreft BBB-partijleider Caroline van der Plas een tweede kans krijgen. De kandidaat, Jasper Rekers, zal zijn eventuele zetel in de Tweede Kamer niet innemen, en donderdag meldde hogeschool Saxion, waar de BBB’er lesgaf, aan het ANP dat zijn contract wordt opgeschort. Van der Plas roept de hogeschool op „om daar nog eens goed over na te denken”.