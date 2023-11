Een aantal winkels op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son in Brabant is donderdagavond ontruimd nadat brand was uitgebroken in een filiaal van Leen Bakker. De brandweer sloeg groot alarm en schaalde op naar ‘zeer grote brand’. De meldkamer werd rond 18.00 uur gealarmeerd, een kleine twee uur later gaf de brandweer het sein brand meester.