Minister Hugo de Jonge zet in zijn aangepaste wetsvoorstel voor de regulering van de middenhuur opnieuw stappen terug door hogere huurprijzen toe te laten dan in zijn eerdere voorstel, zegt huurdersvereniging Woonbond. Wel is het volgens de belangenvereniging voor huurders goed dat er voor een deel van de vrije huursector eindelijk wat gebeurt tegen torenhoge huurprijzen.