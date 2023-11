De BBB-fractie in Zuid-Holland is van plan om voorlopig tegen alle voorstellen te stemmen waar Forum voor Democratie in de Provinciale Staten mee komt, ongeacht de inhoud daarvan. De BBB doet dit als reactie op de Statenvergadering van woensdag. De coalitiepartij stemde toen tegen een motie van FVD waarin het college werd opgeroepen om geen vergunningen in te trekken of te weigeren op grond van stikstofemissies.