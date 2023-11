Tweede Kamer wil 1,5 miljoen euro extra voor aanpak antisemitisme

De Tweede Kamer wil 1,5 miljoen euro extra uittrekken voor de bestrijding van antisemitisme. VVD, Kamerlid Pieter Omtzigt en GroenLinks-PvdA hebben zich onder dit voorstel van D66-Kamerlid Alexander Hammelburg geschaard. Over het voorstel wordt pas in de nieuwe Tweede Kamer gestemd, maar aangezien de instemmende partijen de top drie in de peilingen beslaan, lijkt het extra geld er in 2024 te komen. Omtzigt geeft leiding aan NSC, dat in de peilingen op zo’n 28 zetels kan rekenen.