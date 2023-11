Zuid-Holland schiet Kunstgebouw na forse loonstijging te hulp

De provincie Zuid-Holland geeft het Kunstgebouw komend jaar een extra financiële bijdrage van bijna 180.000 euro. De maatschappelijke organisatie, die zich inzet voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in de provincie, zag door cao-afspraken de lonen in een jaar tijd met 15 procent stijgen. „Zonder extra bijdrage komen we in de rode cijfers en moeten we bijvoorbeeld een van onze programma’s schrappen”, zei directeur Aukje Bolle, die naar het provinciehuis in Den Haag was gekomen om bij de Statenleden te pleiten voor een financiële injectie.