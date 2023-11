Oekraïne heeft de door Rusland geïnstalleerde gouverneur van Cherson veroordeeld tot vijftien jaar cel. Vladimir Saldo is schuldig bevonden aan hoogverraad, collaboratie met de Russische bezetters en het goedpraten van de Russische invasie in Oekraïne. Saldo is niet in Oekraïne en zal dus voorlopig niet de gevangenis in gaan.