Het is niet waarschijnlijk dat de plannen van politieke partijen voldoende zijn voor een klimaatneutraal Nederland in 2040, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een analyse van de verkiezingsprogramma’s. D66, Volt en GroenLinks-PvdA hebben dit streven in hun programma, maar zullen dus meer moeten doen.