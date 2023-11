Wall Street boekt langste winstreeks in 2 jaar, Uber bij stijgers

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag na een wat aarzelend begin van de handel opnieuw met winst gesloten, waarmee de recente opmars een vervolg kreeg en zelfs de langste winstreeks in twee jaar werd geboekt. Uber Technologies poetste een eerder verlies weg en stond bij de winnaars op Wall Street. De taxi- en bezorgdienst, die ook actief is in Nederland, boekte afgelopen kwartaal weer winst na een miljardenverlies vorig jaar.