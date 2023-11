Prinses Beatrix is aangekomen op Curaçao. De 85-jarige prinses landde maandag even voor 16.00 uur lokale tijd op Curaçao International Airport, bijna 21.00 uur in Nederland. Prinses Beatrix brengt tot en met woensdag een bezoek aan Curaçao. De dag daarop vliegt de prinses nog naar Aruba, waar zij de donderdag en vrijdag doorbrengt.