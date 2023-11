Het is niet Sabic die in Den Bosch terechtstaat, maar Sabic Limburg bv. De strafeis van het Openbaar Ministerie om zware ongevallen op industrieterrein Chemelot mogen en kunnen niet op moederbedrijf Sabic in Saudi-Arabië worden verhaald. „Sabic is immers niet gedagvaard”, hield advocaat Daan Doorenbos van Sabic Limburg bv maandag de rechtbank in Den Bosch voor.