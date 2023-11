Mensen krijgen via voedsel en drinkwater te veel van de combinatie arseen, kwik en vooral cadmium en lood binnen. Dat kan slecht zijn voor met name de nieren. Dat stelt gezondheidsinstituut RIVM op basis van nieuw onderzoek in tien landen waaraan het heeft deelgenomen. Aan cadmium alleen al moet je bijvoorbeeld niet meer dan 2,5 microgram per kilo lichaamsgewicht per week binnenkrijgen.