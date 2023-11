Meeste kanshebbers in de verkiezingen zijn tegen vuurwerkverbod

De meeste partijen die hoog staan in de peilingen zijn tegen een algeheel vuurwerkverbod. GroenLinks-PvdA is de enige partij in de top vijf van Peilingwijzer die vindt dat consumentenvuurwerk moet worden vervangen door bijvoorbeeld professionele vuurwerkshows. De populaire nieuwkomer Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt is tegen een verbod en gelooft meer in handhaving van de huidige regels, laat een woordvoerder weten. VVD, PVV en BBB zijn al langer uitgesproken tegenstander.