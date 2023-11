Richtgetal NSC voor aantal migranten ‘weggehoond’ in debat

Zowel VVD-leider Dilan Yeşilgöz als Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) vindt het absurd dat NSC-voorman Pieter Omtzigt jaarlijks maximaal 50.000 migranten in Nederland wil toelaten. „Een slecht idee”, zei Timmermans, en bovendien een „belofte die je niet waar kunt maken.” Yeşilgöz vindt dat de instroom eerst fors naar beneden moet. Pas daarna kan eventueel over een richtgetal worden gesproken. „Alleen een richtgetal is echt goedkoop”, zei Yeşilgöz tijdens het RTL-verkiezingsdebat.