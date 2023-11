Landen hebben dit weekend voor het eerst concrete stappen gezet om een klimaatschadefonds op te richten. Het was lange tijd onduidelijk of rijkere en armere landen het met elkaar eens gingen worden. Dat zou de aankomende klimaattop COP28 nog ingewikkelder maken. Om toch overeenstemming te bereiken, gingen de partijen de afgelopen dagen weer met elkaar in gesprek in Abu Dhabi.