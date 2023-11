De inflatie in de eurozone zal volgens president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) in 2025 weer terug zijn gezakt naar de doelstelling van 2 procent. Dat heeft Lagarde gezegd in een interview met de Griekse krant Kathimerini. Volgens haar is de ECB vastbesloten om die inflatiedoelstelling te behalen.