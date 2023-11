De brandweer in Rotterdam heeft zaterdag een hotel in het centrum van de stad ontruimd nadat op de negende etage van het pand de hoofdwaterleiding was gesprongen. De 150 gasten van het achttien verdiepingen tellende hotel The James aan de Aert van Nesstraat, een zijstraat van de Coolsingel, zijn opgevangen in een hotel aan de overkant, vertelt een woordvoerster van de veiligheidsregio.