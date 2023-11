Het bestuur van Ongehoord Nederland, de aspirant-omroep van Arnold Karskens, is op dit moment niet welkom in het bestuurlijke overleg dat de NPO op onregelmatige basis met de omroepen belegt. Dat heeft een woordvoerder van de NPO vrijdag gezegd. Het besluit is genomen na een incident in september, toen bestuurder Reinette Klever tijdens een lunch stiekem opnames maakte van NPO-voorzitter Frederieke Leeflang.