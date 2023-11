De rondvaartboten in Amsterdam kunnen vrijdag weer varen. Ook andere scheepvaart is grotendeels weer mogelijk in de hoofdstad, zegt een woordvoerster van het Amsterdamse waterbedrijf Waternet. Donderdag sloot waterschap Amstel, Gooi en Vecht de sluizen tussen Amsterdam en het IJ om de hoge waterstanden, veroorzaakt door heel veel regen en een storing in het spuicomplex in IJmuiden.