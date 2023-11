Agenten kunnen een jaar langer preventief fouilleren en auto’s en de bagage doorzoeken rond de gevangenis in het Noord-Brabantse Vught. Het zogeheten veiligheidsrisicogebied rond de gevangenis, dat in 2020 is ingesteld, wordt opnieuw verlengd. In de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) zitten de zwaarste criminelen en verdachten vast, onder wie Ridouan Taghi.