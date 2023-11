Zware verwijten OM aan Sabic Limburg en beheerder Chemelot

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag zware verwijten gemaakt aan petrochemieconcern Sabic en beheerder Chemelot Site Permit (CSP) over enkele ernstige incidenten op industrieterrein Chemelot in Geleen in 2015 en 2016. Dat gebeurde tijdens de eerste van negen zittingsdagen voor de rechtbank in Den Bosch. Daarbij staan naast Sabic ook ammoniakfabriek OCI Nitrogen, kunststoffabriek Borealis Plastomers, chemiebedrijf AnQore, en CSP terecht voor incidenten tussen 2015 en 2019. Bekeken wordt of de nalatigheden strafbaar zijn en welke eventuele boete daar passend voor is en ook wie eigenlijk aansprakelijk is, het betreffende bedrijf of Chemelot.