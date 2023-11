Burgemeester Den Bosch zegt sorry voor uitspraken over Marokkanen

’S-HERTOGENBOSCH (ANP) - Jack Mikkers, de burgemeester van Den Bosch, heeft in een verklaring zijn excuses aangeboden voor uitspraken die hij heeft gedaan over Marokkaanse mensen. Een video van een informatieavond over de locatiekeuze voor de opvang van asielzoekers ging online rond. Daarop is te zien dat een bezoeker zegt dat „Syrische mensen de ergste zijn”, de burgemeester geeft daarop het antwoord „dat is niet waar, dat is Marokko”.