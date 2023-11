Kindervuurwerk, ook wel fop- en schertsvuurwerk genoemd, is dit jaar vaker afgekeurd dan vorig jaar, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In vergelijking met 2022 is het percentage afgekeurd kindervuurwerk gestegen van ruim 22 procent naar ruim 42 procent. De ILT heeft vooral fonteinen getest. Fop- en schertsvuurwerk mag het hele jaar verkocht en afgestoken worden.