De rechtszaak over de verkoop van ‘sjoemelsigaretten’ gaat langer duren. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) had eigenlijk voor volgende week de einduitspraak op de planning, maar de rechters willen eerst nog meer uitleg over de Europese tabakswet, die volgens hen „niet op alle punten duidelijk is”. Het college gaat daarom vragen stellen aan het Europees Hof in Luxemburg.