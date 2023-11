De Europese Centrale Bank (ECB) is met het huidige rentebeleid goed op weg om de inflatie in de eurozone terug te dringen naar de doelstelling van 2 procent. Dat zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in een toespraak. Knot, die ook een van de beleidsbepalers is bij de ECB, geeft daarmee aan dat het rentebeleid voorlopig ongewijzigd zal blijven.