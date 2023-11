Het Openbaar Ministerie legt zich niet neer bij de uitspraak in de zaak over de brute ‘vergisontvoering’ in het Noord-Hollandse Cruquius, waarbij de rechtbank in Haarlem straffen oplegde van twaalf maanden tot drie jaar en twee verdachten vrijsprak. Een woordvoerder van het OM laat weten in hoger beroep te gaan.