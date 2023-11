„Wat als een explosie jouw familie raakt?”. Met deze vraag roept Meld Misdaad Anoniem (MMA) in een online campagne jongeren in de regio Rotterdam vanaf woensdag op om informatie te delen over explosies. Met de campagne wil Meld Misdaad Anoniem jongeren laten zien dat het delen van tips en informatie op een anonieme en veilige manier kan. Het is in samenwerking met de gemeente Rotterdam en de politie opgezet.