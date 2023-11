Het aantal glasvezelverbindingen naar Nederlandse huishoudens groeide in het tweede kwartaal van dit jaar sterk door. Er werden 440.000 nieuwe glasvezelverbindingen aangelegd in april, mei en juni en ook het aantal huishoudens met een glasvezelinternetabonnement nam flink toe. Dat staat in de recentste Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).