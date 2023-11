Zo’n 3000 jongeren en hun ouders in Heerlen-Noord krijgen vanaf 1 januari vier jaar lang gratis toegang tot de digitale editie van De Limburger. Universiteit Maastricht (UM) en de Open Universiteit (OU) in Heerlen nemen de gelegenheid te baat om onderzoek te doen naar het maatschappelijke effect van het project. Centrale vraag is: kan de „krant van de buurvrouw” geletterdheid, democratie en journalistiek versterken?