Aandacht voor cijfers Wolters Kluwer en Fed-besluit op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de kwartaalresultaten van Wolters Kluwer. De informatieleverancier zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar met slechts 2 procent stijgen. Dat kwam vooral door de zwakkere dollar in het derde kwartaal. Tegen constante wisselkoersen en zonder overnames nam de omzet met 5 procent toe. Topvrouw Nancy McKinstry sprak van een sterke groei op eigen kracht in alle vijf divisies van het bedrijf en bevestigde de verwachting voor het gehele jaar.