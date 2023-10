Leen Verbeek, die vijftien jaar lang commissaris van de Koning (CvdK) in Flevoland is geweest, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding dinsdag tijdens zijn afscheidsreceptie uit handen van minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).