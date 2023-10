Bijna 7000 reacties op Utrechtse raadpleging over windenergie

Op een oproep van de provincie Utrecht om mee te denken over de plaatsing van windmolens zijn 6965 reacties binnengekomen. In de online-enquête vroeg de provincie bewoners onder meer welke onderwerpen moeten worden meegenomen bij het maken van keuzes voor locaties, zoals de afstand tot plekken waar mensen wonen. De raadpleging liep tot en met zondag en was bestemd voor inwoners uit de provincie Utrecht en uit gemeenten rond de provincie.