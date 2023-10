Het VN-mensenrechtenkantoor (OHCHR) stelt dat er „redelijke gronden” zijn om aan te nemen dat Rusland verantwoordelijk is voor een raketaanval op een café in het Oost-Oekraïense dorp Hroza. Daar kwamen op 5 oktober 59 mensen om het leven. De aanval was toen een van de dodelijkste voor burgers sinds de oorlog tussen Oekraïne en Rusland in februari 2022 uitbrak.