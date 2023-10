Celstraf van 7 jaar en tbs voor vader die baby doodde

Een 30-jarige man uit Breda is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging, omdat hij zijn zeven maanden oude zoontje in november 2017 heeft gedood. De man zegt dat hij ineens merkte dat het kind niet meer ademde, maar volgens het gerechtshof kan die verklaring niet kloppen. Het hof acht bewezen dat de man het kind letsel heeft toegebracht toen de moeder van de baby even niet thuis was. Hij moet haar 25.000 euro schadevergoeding betalen.