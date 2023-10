Limburgse politiechef vertrekt vanwege ziekte

Ingrid Schäfer-Poels stopt volgende maand als chef van de politie in Limburg, omdat ze ongeneeslijk ziek is. In juni had de korpschef haar taken al neergelegd vanwege behandelingen tegen kanker. Over een maand stopt ze definitief bij de politie, om „ruimte te maken voor iemand anders en ruimte te maken in mijzelf”. De kanker waaraan de 47-jarige Schäfer-Poels lijdt is ongeneeslijk en het perspectief is onzeker, laat de politie in een verklaring weten.