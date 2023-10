De politie heeft in een bedrijfspand in Lekkerkerk (Zuid-Holland) maandag een illegale bar ontdekt. In de bar troffen agenten onder meer lachgasflessen, een gokkast en fiches ter waarde van 18.000 euro. Een 30-jarige man uit Krimpen aan de Lek is aangemerkt als verdachte, meldt de politie vrijdag.