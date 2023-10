Het kabinet is ermee akkoord dat de maximale gevangenisstraf voor deelneming aan een terroristische organisatie omhooggaat van vijftien naar twintig jaar, meldt minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid vrijdag. Zij had dit vorig jaar al aangekondigd en vervat in een wetsvoorstel, dat nu naar de Tweede Kamer gaat.